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До Саакашвілі не пускають лікаря – його здоров'я погіршується

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 12:16
В закладинки
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У в'язня виявили критично низький рівень калію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook розповіла про те, що голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі має дуже погані аналізи. Врятувати ситуацію міг би його особистий лікар Нік Кіпшидзе, але його не пускають до ув'язненого.

Під час останнього візиту з'ясувалося, що аналізи Саакашвілі виявили критично низький рівень калію, що призводить до погіршення стану серцево-судинної системи. Вчора під час прийому лікар повідомив, що до Міхеїла йому не можна. Іноді на нього змушують чекати 5-7 годин біля входу до в'язниці N18, а дозвіл на відвідування отримує лише у випадках погіршення здоров'я його пацієнта", – написала вона.".

Також Денисова зазначила, що стабілізувати стан здоров'я Саакашвілі можна лише медичними препаратами, але через відсутність особистого лікаря Міхейл відмовився приймати їх.

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У той же час його лікар Кіпшидзе зазначив, що політик готовий дотримуватися рішення АПЛ і припинити голодування, якщо його помістять до багатопрофільної цивільної лікарні для реабілітації після голоду.

Крім того, він сьогодні продовжить спроби побачити Михайла.

Стан здоров'я Саакашвілі

Омбудмен Денісова отримала інформацію від грузинських лікарів, що у Саакашвілі почалося кривава блювота і йому необхідний гастроентеролог. Проте вже другий день консиліум не має доступу до Міхеїла для проведення відповідних процедур.

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Напередодні політик надіслав листа до Денисової і повідомив, що через перепади тиску вже третю добу не встає з ліжка.

Що цьому передувало

Екс-президент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття затримали . У Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ .

Політик на знак протесту оголосив про голодування і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією .

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На знак солідарності із Саакашвілі зараз у Грузії дев'ять депутатів парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух" проводять голодування , вимагаючи перевести Саакашвілі у звичайну медклініку

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