Денісову не пустили до Саакашвілі – влада Грузії назвала причину

Міністр юстиції Грузії вважає, що українському омбудсменові необхідно вислухати їхню позицію

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе (ліворуч) пояснив відмову пустити омбудсмена України до Саакашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві юстиції Грузії пояснили, чому українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого Михайла Саакашвілі. Відомство пояснює, що законодавство їхньої країни "такого не передбачає".

Про це повідомляє Sputnik.Грузія.

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"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні – ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання. Відповідно, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена доки не пустили", – сказав голова грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе.

При цьому міністр пояснив, чому досі не зустрічався із Денисовою. За його словами, було б добре, якби омбудсмен України вислухала позицію Мін'юсту, перш ніж робити односторонні заяви після останньої зустрічі із Саакашвілі у в'язниці №12 у місті Руставі.

"Було б добре, якби ми зустрілися тоді, і вона вислухала б нашу позицію, і було б враховано позицію обох сторін", - сказав Брегадзе.

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Стан здоров'я Саакашвілі

Після того, як колишній президент Грузії оголосив голодування, стан його здоров'я почав погіршуватися. Він схуд за ґратами на 15 кілограм. Також у Саакашвілі почалися проблеми з моторикою та дикцією.

Консиліум лікарів зробив термінову заяву про необхідність негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12.

Пізніше стало відомо, що у нього почалося криваве блювання і йому необхідний гастроентеролог. Проте вже другий день консиліум не має доступу до Міхеїла для проведення відповідних процедур.

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.