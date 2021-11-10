Одностайно! У Раді придумали покарання Леросу за середній палець Зеленському

Лерос відповість за свої дії. Фото: колаж "Сьогодні"
Регламентний комітет Верховної Ради підтримав покарання для позафракційного депутата Гео Лероса за середній палець президенту у вигляді відсторонення від п'яти пленарних засідань. Тепер це питання буде винесене на голосування до сесійної зали.
Про це повідомив у Telegram голова підкомітету з Регламенту ВР Павло Фролов.
Усі члени Комітету виступили за покарання нардепа.
"Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті. Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", – написав Фролов.
За що Лероса хочуть тимчасово вигнати з Ради
- 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником і показав йому середній палець. Глава держави був присутній під час призначення нового міністра оборони. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.
- Тим часом депутати вимагали покарати Лероса за такий жест у парламенті. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі.
- Після інциденту Мережа вибухнула мемами на середній палець Лероса Зеленському. Один із користувачів зібрав головних вульгарників парламенту в одному кадрі.
- Читайте також у нашій статті, що загрожує Гео Леросу за середній палець президенту.