Единогласно! В Раде придумали наказание Леросу за средний палец Зеленскому

Лерос ответит за свои действия. Фото: коллаж "Сегодня"

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал наказание для внефракционного депутата Гео Лероса за средний палец президенту в виде отстранения от пяти пленарных заседаний. Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Об этом сообщил в Telegram председатель подкомитета по Регламенту ВР Павел Фролов.

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Все члены комитета выступили за наказание нардепа.

"Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте. Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения", – написал Фролов.

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