"Ми вдаримо по інтересах Росії": Джонсон про жорсткі санкції

Борис Джонсон (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія разом з іншими країнами підготували санкції на випадок нового вторгнення Росії в Україну, які будуть введені, "щойно нога російського солдата перетне кордон".

Про це він заявив на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Джонсон зазначив, що санкції на випадок нового вторгнення РФ допоможуть цілеспрямовано бити по комерційних структурах Росії.

"Ми підтримуємо відносини із союзниками. Важливо показати солідарність. Ми зможемо цілеспрямовано бити по інтересах Росії та її громадян. Важливо, щоб у Москві розуміли, що санкції автоматично діятимуть після вторгнення. Із США все погоджено. Ми підтримуємо відсіч України Росії, Україна буде битися до останньої краплі крові, це стримає Путіна від посилення конфлікту", – сказав він.

Візит Джонсона в Україну