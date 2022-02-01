Мы ударим по интересам России: Джонсон о жестких санкциях

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что они подготовили санкции на случай нового вторжения России в Украину, которые будут введены сразу.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Санкции на случай нового вторжения РФ позволят целенаправленно бить по коммерческим структурам России, отметил Джонсон.

"Мы поддерживаем отношения с союзниками. Важно показать солидарность. Мы сможем целенаправленно быть по интересам России и ее граждан. Важно, чтобы в Москве понимали, что санкции будут автоматически действовать после вторжения. С США все согласовано. Мы поддерживаем отпор Украины России, Украина будет биться до последней капли крови, это сдержит Путина от усиления конфликта", – сказал Джонсон.

Дополняется...

Реклама

Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым альянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.