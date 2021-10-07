Дмитро Разумков звільнений з посади спікера Ради

Депутати звільнили спікера. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади глави парламенту. За його відставку проголосували 284 народні депутати.
Першим слово взяв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відзначивши, що Разумков більше не член їхньої команди.
"Два роки тому ми були єдині в прагненні взяти на себе зміни, реформи, взяти відповідальність за оновлення влади, принципів, за якими повинна була працювати влада... Хтось погнався за довгим корупційним рублем і залишив нашу фракцію, хтось – за коротким російським рублем, є й такі... А хтось вирішив, що особисті політичні амбіції вище за командні цілі і домовленості. Із жалем змушений констатувати, що таким став і наш колишній перший номер партії. Дмитро Олександрович, на мою думку, відступив від спільних принципів, і більше не є членом нашої команди, і не може представляти нашу команду на такій високій посаді", – сказав він.
Тепер Верховна Рада обиратиме сьогодні нового спікера, головний кандидат – Руслан Стефанчук.
Відставка Разумкова
- 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
- "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
- Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
- Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
- У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.
Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.