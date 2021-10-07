"Слугам" кортить? Нового спікера Ради призначать завчасно

Сьогодні парламентарії збиралися тільки звільнити Разумкова, а Стефанчука повинні були призначати в п'ятницю

Стефанчук вже сьогодні може стати спікером парламенту. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада має намір вже сьогодні призначити нового главу Верховної Ради, хоча спочатку "слуги народу" планували 8 жовтня.

Про це повідомив в Telegram глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Ооо ... щоб двічі не вставати. Призначення нового спікера (Стефанчук) та першого віце-спікера (Корнієнко) теж буде сьогодні " , – написав він.

Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що після звільнення Разумкова ввечері буде засідання фракції, а вже завтра, 7 жовтня, буде призначення Стефанчука.

Відзначимо, що сьогодні навіть президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Стефанчука з посади представника глави держави в Раді.

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Сьогодні Верховна Рада спробує звільнити спікера парламенту Дмитра Разумкова. Якщо це вдасться, а це швидше за все і станеться, то "Слуга народу" висуває головним кандидатом на цю посаду саме Стефанчука.

Читайте також в нашій статті, чому Стефанчука "сватають" в крісло спікера і чи є інші варіанти.

А що з відставкою Разумкова?

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