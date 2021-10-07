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"Слугам" кортить? Нового спікера Ради призначать завчасно

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 10:39
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Сьогодні парламентарії збиралися тільки звільнити Разумкова, а Стефанчука повинні були призначати в п'ятницю
Стефанчук вже сьогодні може стати спікером парламенту. Колаж "Сьогодні"
Стефанчук вже сьогодні може стати спікером парламенту. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада має намір вже сьогодні призначити нового главу Верховної Ради, хоча спочатку "слуги народу" планували 8 жовтня.

Про це повідомив в Telegram глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Ооо ... щоб двічі не вставати. Призначення нового спікера (Стефанчук) та першого віце-спікера (Корнієнко) теж буде сьогодні " , – написав він.

Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що після звільнення Разумкова ввечері буде засідання фракції, а вже завтра, 7 жовтня, буде призначення Стефанчука.

Відзначимо, що сьогодні навіть президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Стефанчука з посади представника глави держави в Раді.

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Сьогодні Верховна Рада спробує звільнити спікера парламенту Дмитра Разумкова. Якщо це вдасться, а це швидше за все і станеться, то "Слуга народу" висуває головним кандидатом на цю посаду саме Стефанчука.

Читайте також в нашій статті, чому Стефанчука "сватають" в крісло спікера і чи є інші варіанти.

А що з відставкою Разумкова?

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  • 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, Запустивши процедуру зняття Разумкова з посади.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Також депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

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