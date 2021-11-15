Депутати у Раді "наїхали" на охоронців: що там сталося

Деякі депутати вже встигли посваритися с охоронцями. Колаж "Сьогодні"
З сьогоднішнього дня у Верховній Раді почали діяти нові карантинні правила, але деякі депутати вже встигли нахамити охоронцям на вході до парламенту.
Про це заявив на Погоджувальній раді перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.
"На жаль, ми вже маємо приклади, не вказуватиму фракцію чи ім'я, але коли народні депутати поводяться так – по відеозапису важко зрозуміти, чи гідно, – але точно, схоже, що не гідно поводяться і щодо дотримання карантинних умов, і стосовно співробітників держохорони", – сказав він.
Корнієнко попросив керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу з депутатами, тому що найменше від цього мають страждати співробітники держохорони, які "просто стоять на посту, а депутати якось з ними поводяться недоречно".
Карантин у Раді
- Народні депутати 2 листопада ухвалили постанову про запровадження у парламенті карантину. Нові правила передбачають, що до будівлі Ради тепер можна буде увійти лише із сертифікатом чи негативним ПЛР-тестом.
- Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповідав, що наразі кількість депутатів, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%.
- Зазначимо, що наразі у Верховній Раді працює мобільна бригада, яка вакцинує народних депутатів, помічників, працівників Апарату ВР та журналістів. Також створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також розміщені публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.