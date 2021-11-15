Депутаты в Раде "наехали" на охранников: что там произошло

Некоторые депутаты уже успели поругаться с охранниками. Коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня в Верховной Раде стали действовать новые карантинные правила, но некоторые депутаты уже успели нахамить охранникам на входе в парламент.
Об этом заявил на Согласительном совете первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.
"К сожалению, мы уже имеем примеры, не буду указывать фракцию или имя, но когда народные депутаты ведут себя так – по видеозаписи трудно понять, достойно ли, – но точно, похоже, что не достойно себя ведут и относительно соблюдения карантинных условий, и в отношении сотрудников госохраны", – сказал он.
Корниенко попросил руководителей фракций провести разъяснительную работу с депутатами, потому что меньше всего от этого должны страдать сотрудники госохраны, которые "просто стоят на посту, а депутаты как-то себя с ними ведут некстати".
Карантин в Раде
- Народные депутаты 2 ноября приняли постановление о введении в парламенте карантина. Новые правила предусматривают, что в здание Рады теперь можно будет войти только с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.
- Нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что сейчас количество депутатов, кто не сделал прививку от коронавируса, составляет порядка 40%.
- Отметим, что сейчас в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.