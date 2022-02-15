Депутатам та чиновникам заборонять виїзд за кордон – новий "сюрприз" від "слуг"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутатам та чиновникам в Україні заборонять виїжджати за кордон за умов надзвичайного стану. Такий законопроєкт підготували депутати "Слуги народу", який уже внесено до парламенту.

Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

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Кому заборонять виїзд

"За дорученням голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко має підписати проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану", – написав він.

Юрій Камельчук в Раді. Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk

За його словами, законопроєктом пропонується в період воєнного стану обмежити виїзд з України: народним депутатам, членам Кабміну, чиновникам, головам ОДА, РДА, державним службовцям категорії "А", керівникам ЦОВВ, у т.ч. зі спеціальним статусом, керівникам підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки, керівникам підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Водночас народний депутат Ярослав Желєзняк відзначив, що в документі є й інша норма.

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"Причому законом передбачено цікаву норму: чиновник зі списку все-таки може виїхати під час обмежень, але виключно за особистим дорученням президента".

Загроза вторгнення РФ в Україну

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула понад 100 тисяч військових до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg.

Водночас група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також РФ відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним. Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасницями Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила звернення про невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР". За проголосував 331 народний депутат.

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