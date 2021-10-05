Навіть не завтра. Єнс Столтенберг розповів, коли чекають Україну в НАТО

Завтра в НАТО Україну ще не чекають / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Однак "не завтра".

Про це Столтенберг заявив під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США).

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Думка Генсека Альянсу

Як сказав генсек Альянсу, він упевнений, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО, але "це не питання завтрашнього дня".

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити", – заявив Столтенберг.

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За словами генсека Альянсу, в цьому питанні не варто озиратися на Росію.

"Перш за все, потрібно визначитися з основними принципами і цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію буде провокувати приєднання менших сусідів до НАТО, абсолютно хибна", – підкреслив він.

Довга дорога в НАТО

Місяць тому екс-посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україні ще далеко до вступу в НАТО і Європейський Союз – на це може знадобитися до 20 років.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна в найближчі десять років має стати членом Європейського Союзу. Ось тільки в Європі не всі з цим згодні.

Президент Естонії Кірсті Кальюлайд вважає, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства. За її словами, вступ до ЄС має на увазі велику кількість умов і, мовляв, Україна поки не підходить під вимоги членства в ЄС.

В рамках форуму YES Brainstorming в Києві Кальюлайд знову "відзначилася", сказавши, що Україна для вступу в ЄС повинна виконати всі так звані копенгагенські критерії, але підкреслила, що Київ поки "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на тлі неприємних заяв естонського лідера назвав причину, чому Україну не беруть в ЄС. Він закликав європейців до чесної розмови, а не тільки вимог.