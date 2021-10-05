Даже не завтра. Йенс Столтенберг рассказал, когда ждут Украину в НАТО

Завтра в НАТО Украину еще не ждут / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако "не завтра".

Об этом Столтенберг заявил во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США).

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Мнение Генсека Альянса

Как сказал генсек Альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить", – заявил Столтенберг.

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По словам генсека Альянса, в этом вопросе не стоит оглядываться на Россию.

"Прежде всего, нужно определиться с основными принципами и ценностями, а именно, что каждое суверенное государство решает само за себя. Идея о том, что Россию будет провоцировать присоединение меньших соседей к НАТО, абсолютно ошибочна", – подчеркнул он.

Долгая дорога в НАТО

Месяц назад экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Украине еще далеко до вступления в НАТО и Европейский Союз – на это может понадобиться до 20 лет.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украина в ближайшие десять лет должна стать членом Европейского Союза. Вот только в Европе не все с этим согласны.

Президент Эстонии Кирсти Кальюлайд считает, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. По ее словам, вступление в ЕС подразумевает большое количество условий и, мол, Украина пока не подходит под требования членства в ЕС.

В рамках форума YES Brainstorming в Киеве Кальюлайд снова "отметилась", сказав, что Украина для вступления в ЕС должна выполнить все т. н. копенгагенские критерии, но подчеркнула, что Киев пока "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на фоне неприятных заявлений эстонского лидера назвал причину, почему Украину не берут в ЕС. Он призвал европейцев к честном разговору, а не только требованиям реформ.