COVID-19 ніяк не вигнати з Ради – скільки заражених депутатів

Стефанчук назвав кількість хворих на коронавірус в Раді / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді COVID-19 захворіли п'ять народних депутатів та дев'ять членів Апарату ВР України. Про це на брифінгу повідомив речник парламенту України Руслан Стефанчук.

"5 хворих народних депутатів та 9 членів апарату", – сказав Стефанчук, відповідаючи на питання про карантинні обмеження в Раді через COVID-19.

При цьому Стефанчук не назвав прізвищ хворих, наголосивши, що це є конфіденційна інформація.

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Два тижні тому в Раді коронавірусом хворіли 16 осіб.

Зазначимо, що незважаючи на значне зменшення кількості хворих коронавірусом в Україні, карантин послаблювати поки що не збираються. При цьому по світу розповсюджується загроза нового штаму "Омікрон".

Для входу в Раду потрібна наявність:

COVID-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;

іноземного COVID-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту; на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Ситуація із вакцинацією

Віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, як справи із вакцинацією депутатів у Верховній Раді .

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Нардеп Михайло Радуцький заявив, що політики вакцинуються на камери , але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.

Підроблені сертифікати

Журналісти запідозрили народного депутата Миколу Тищенка у підробці COVID-сертифіката . Вони звернулися до нього із проханням продемонструвати сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Він показав свій QR-код з телефону, який видався дивним блогеру Олексію Дурньову. До цього Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним.

22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах , коли намагалися повернутися до України Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.

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Ситуація в Україні

Минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксовано 4073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 1200 менше.