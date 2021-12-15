Що принесли Україні дружні обійми: Зеленський зустрівся з Макроном

Зустріч відбулась. Тепер Макрона очікують із візитом у Києві / Колаж "Сьогодні"

15 грудня на полях саміту "Східного партнерства" відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України.

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Переговори

"Президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни. Володимир Зеленський привітав амбітні плани Франції на період її головування в Раді ЄС у першому півріччі 2022 року та висловив сподівання, що французьке головування приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський ще раз наголосив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним.

Двосторонні відносини