Чорт забирай! Байден оцінив переможців на виборах в Німеччині

Байден прокоментував перемогу СДПН. Фото: REUTERS/JRB
Президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу і оцінив успіхи соціал-демократів (СДПН).
Про це повідомляє німецьке видання RND.
Спочатку Байден відповів, що ще не знає про результати голосування. Йому повідомили про лідерство СДПН.
"Чорт забирай ... Вони стійкі", – сказав Байден.
Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. ЦВК Німеччини оголосила, що перемогу на них здобула СДПН. Партія набрала 25,7% голосів. Це перша перемога соціал-демократів на виборах, починаючи з 2002 року.
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Які партії проходять в Бундестаг?
- Соціал-демократична партія – 25,7%;
- Християнсько-демократичний союз – 18,9%;
- "Зелені" – 14,8%;
- "Вільна демократична партія" – 11,5%;
- "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%;
- Християнський соціальний союз – 5.2%;
- "Партія лівих" – 4,9%.
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