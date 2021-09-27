Черт побери! Байден оценил победителей на выборах в Германии

Байден прокомментировал победу СДПГ. Фото: REUTERS/JRB
Президент США Джо Байден прокомментировал результаты выборов в немецкий Бундестаг и оценил успехи социал-демократов (СДПГ).
Об этом сообщает немецкое издание RND.
Сначала Байден ответил, что еще не знает о результатах голосования. Ему сообщили о лидерстве СДПГ.
"Черт побери... Они стойкие", – сказал Байден.
Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах, начиная с 2002 года.
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Какие партии проходят в Бундестаг?
- Социал-демократическая партия – 25,7%;
- Христианско-демократический союз – 18,9%;
- "Зеленые" – 14,8%;
- "Свободная демократическая партия" – 11,5%;
- "Альтернатива для Германии" – 10,3%;
- Христианский социальный союз – 5.2%;
- "Партия левых" – 4,9%.
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