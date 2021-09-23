Цінний доказ! Знайдені патрони можуть вивести на кілера в справі Шефіра

Патрони продавали у Львові шість років тому. Фото: колаж "Сьогодні"

Патрони, якими обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра, з обмеженої партії. Вони продавалися в одному з магазинів у Львові в якості спортивних.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на джерела, близькі до збройного бізнесу.

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"Це з партії набоїв 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожну гільзу було промарковано для визначення набою як спортивного. Клеймо SM – це Sport Munition, вони надійшли у продаж років шість тому у магазин "Золотий фазан", якого наразі немає у Львові. Ці набої продавали як цивільні спортивні, із застереженням для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", – зазначив він.

Набої є звичайними армійськими з кулею зі сталевим сердечником (КС) виробництва Німеччини, додав Бутусов.



"Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен набій, щоб назвати спортивними (ймовірно, для обходу якогось свого внутрішнього правила обігу), після чого якийсь комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обігу. Це продавали у магазині під дозвіл. Партія була обмежена, нових постачань, наскільки мені відомо, не було", – пояснив журналіст.

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"Не впевнений, що знайдуть" – Зеленський про нападників на Шефіра

Що відомо про замах

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.