Цінний доказ! Знайдені патрони можуть вивести на кілера в справі Шефіра

Патрони продавали у Львові шість років тому. Фото: колаж "Сьогодні"
Патрони, якими обстріляли машину першого помічника президента України Сергія Шефіра, з обмеженої партії. Вони продавалися в одному з магазинів у Львові в якості спортивних.
Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на джерела, близькі до збройного бізнесу.
"Це з партії набоїв 7,62х39, ввезених в Україну з Угорщини, де кожну гільзу було промарковано для визначення набою як спортивного. Клеймо SM – це Sport Munition, вони надійшли у продаж років шість тому у магазин "Золотий фазан", якого наразі немає у Львові. Ці набої продавали як цивільні спортивні, із застереженням для використання тільки на полігоні, а не на полюванні", – зазначив він.
Набої є звичайними армійськими з кулею зі сталевим сердечником (КС) виробництва Німеччини, додав Бутусов.
"Угорці їх купили, розпакували з армійської тари, промаркували кожен набій, щоб назвати спортивними (ймовірно, для обходу якогось свого внутрішнього правила обігу), після чого якийсь комерсант зумів ввезти їх в Україну і сертифікувати до цивільного обігу. Це продавали у магазині під дозвіл. Партія була обмежена, нових постачань, наскільки мені відомо, не було", – пояснив журналіст.
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Що відомо про замах
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.