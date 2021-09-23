Ценная улика! Найденные патроны могут вывести на киллера в деле Шефира

Патроны продавали во Львове шесть лет назад. Фото: коллаж "Сегодня"

Патроны, которыми обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира, из ограниченной партии. Они продавались в одном из магазинов во Львове в качестве спортивных.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники, близкие к оружейному бизнесу.

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"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM – это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой для использования только на полигоне, а не на охоте", – отметил он.

Патроны являются обычными армейскими с пулей со стальным сердечником (ПС) производства Германии, добавил Бутусов.



"Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон, чтобы назвать спортивными (вероятно, для обхода какого-то своего внутреннего правила оборота), после чего некий коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение. Партия была ограничена, новых поставок, насколько мне известно, не было", – объяснил журналист.

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Что известно о покушении

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.