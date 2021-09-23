Ценная улика! Найденные патроны могут вывести на киллера в деле Шефира

Патроны продавали во Львове шесть лет назад. Фото: коллаж "Сегодня"
Патроны, которыми обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира, из ограниченной партии. Они продавались в одном из магазинов во Львове в качестве спортивных.
Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники, близкие к оружейному бизнесу.
"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM – это Sport Munition, они поступили в продажу лет шесть назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой для использования только на полигоне, а не на охоте", – отметил он.
Патроны являются обычными армейскими с пулей со стальным сердечником (ПС) производства Германии, добавил Бутусов.
"Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон, чтобы назвать спортивными (вероятно, для обхода какого-то своего внутреннего правила оборота), после чего некий коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение. Партия была ограничена, новых поставок, насколько мне известно, не было", – объяснил журналист.
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Что известно о покушении
- Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.
- Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".
- Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".
- Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.
- Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.