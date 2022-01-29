"Мета – страх і паніка": у МОУ пояснили "криваву підготовку" Росії до вторгнення

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що інформація про направлення Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Зараз по інтернету поширюється інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито направила запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації – поширити паніку та страх у нашому суспільстві", – написала Маляр.
Що відомо?
Раніше агентство Reuters повідомило, що Росія накопичує на кордоні з Україною запаси крові та інші медичні матеріали. І що це в свою чергу вкотре доводить, що РФ може піти з наступом на нашу країну. Таку інформацію повідомили троє колишніх та чинних американських чиновників.
Співрозмовники видання відмовилися уточнити, коли саме США змогли встановити направлення Росією запасів крові та медобладнання до українського кордону. За словами двох із них, це сталося протягом останніх тижнів.
Загроза вторгнення РФ до України
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, генерал ЗСУ Сергій Кривонос заспокоїв українців. За його словами, бліцкриг у Путіна не вийде. Він заявив, що не варто розглядати питання агресії Росії, враховуючи лише кількісний склад її армії.
- А голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Росії недостатньо сил для вторгнення.