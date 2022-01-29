"Цель – страх и паника": в МОУ объяснили "кровавую подготовку" России к вторжению

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о направлении Россией запасов крови к украинской границе не соответствует действительности.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Реклама

"Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие "новости" являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации – распространить панику и страх в нашем обществе", – написала Маляр.

Что известно?

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы. И что это в свою очередь в очередной раз доказывает, что РФ может пойти с наступлением на нашу страну. Такую информацию сообщили трое бывших и действующих американских чиновников.

Собеседники издания отказались уточнить, когда именно США смогли установить направление Россией запасов крови и медоборудования к украинской границе. По словам двух из них, это произошло в течение последних недель.

Реклама

Угроза вторжения РФ в Украину