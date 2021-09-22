"Було моторошно, але водій молодець!" – перші слова Шефіра після замаху

Авто Сергія Шефіра обстріляли / Фото: Колаж: Сьогодні
Перший радник президента Сергій Шефір прокоментував обстріл свого авто. Він заявив, що це "було моторошно", але похвалив водія.
Про це він сказав в ефірі "Україна 24".
"Або переплутали з водієм, або не влучили" – Арахамія назвав дві версії замаху на Шефіра
Чиновник підкреслив, що водій його авто "по-геройськи себе повів, бо відчуття не з приємних".
"Не розумію причин. Розумію, що їхали, пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я подзвонив у поліцію, міністру МВС, повідомив куди слід. Правоохоронні органи зреагували дуже оперативно", – сказав помічник Зеленського.
Шефір уточнив, що зупинив карету швидкої допомоги прямо на дорозі і попросив медиків про допомогу.
Які мотиви нападу?
Сергій Шефір спростував чутки в Мережі про те, що нібито замах на нього міг стати результатом конфліктів всередині команди Зеленського.
"Уже чув кілька версій по телевізору, ідіотських, вибачте мене. Ніяких конфліктів у команді немає. Усе, що було до цього сказано – це все фейк", – зазначив Шефір.
Що відомо про Сергія Шефіра?
Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.
- Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.
- Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".
- У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".
- 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.
- Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.
Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. По авто випустили більше 10 куль.
Унаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".