"Будуватиму партію": Разумков сказав, чи об'єднається з Аваковим

У Разумкова (праворуч) та Авакова таки не будуть однієї партії? Колаж "Сьогодні"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається об'єднуватися з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим в одній партії – кожен піде своєю дорогою. Про це він сказав LB.ua.

За його словами, він будуватиме окремо свою партію, а Аваков, можливо, свою.

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"У кожного з нас своя ідеологічна ніша та позиціонування. Це абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближче до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм справді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів з Арсеном Борисовичем ми не запускали... Такого проєкту немає. Я не братиму участі в проєктах, а будуватиму партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги теж будуватимуть щось своє. Якщо будуть", – сказав Разумков.

Аваков та партія Разумкова

1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.

Нещодавно Разумков заявив, що не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.