"Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом

Росія зможе вистояти лише за допомогою ядерної зброї. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов сумнівається, що є реальна загроза війни між Заходом та Росією. Він вважає, що обидві сторони просто лякають один одного.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

Реклама

"Така війна не розпочнеться ніколи. Сьогодні обидві сторони лякають одна одну, але Москва та Вашигтон бояться бойового зіткнення. Адже у разі війни до США приєднаються всі країни НАТО, і проти них Росія зможе вистояти лише за допомогою ядерної зброї. Це буде не просто нова світова війна, це буде остання війна на планеті", – сказав Жданов.

Загроза вторгнення РФ в Україну