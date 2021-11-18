"Буде не просто нова світова війна": що чекає на Росію при зіткненні із Заходом

Росія зможе вистояти лише за допомогою ядерної зброї. Фото: колаж "Сьогодні"
Військовий експерт Олег Жданов сумнівається, що є реальна загроза війни між Заходом та Росією. Він вважає, що обидві сторони просто лякають один одного.
Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".
"Така війна не розпочнеться ніколи. Сьогодні обидві сторони лякають одна одну, але Москва та Вашигтон бояться бойового зіткнення. Адже у разі війни до США приєднаються всі країни НАТО, і проти них Росія зможе вистояти лише за допомогою ядерної зброї. Це буде не просто нова світова війна, це буде остання війна на планеті", – сказав Жданов.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. The Washington Post наводили на доказ супутникові знімки 41-ї загальновійськової армії РФ біля кордону з Україною, а Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- США та Британія попередили Росію, що вторгнення в Україну буде трагічною помилкою.
- У ЄС також попередили Київ через загрозу РФ.