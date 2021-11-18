"Будет не просто новая мировая война": что ждет Россию при столкновении с Западом

Россия сможет выстоять только при помощи ядерного оружия. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов сомневается, что существует реальная угроза войны между Западом и Россией. Он считает, что обе стороны просто пугают друг друга.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

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"Такая война не начнется никогда. Сегодня обе стороны пугают друг друга, но Москва и Вашигтон боятся боевого столкновения. Ведь в случае войны к США присоединятся все страны НАТО, и против них Россия сможет выстоять только при помощи ядерного оружия. Это будет не просто новая мировая война, это будет последняя война на планете", – сказал Жданов.

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