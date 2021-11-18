"Будет не просто новая мировая война": что ждет Россию при столкновении с Западом

Россия сможет выстоять только при помощи ядерного оружия. Фото: коллаж "Сегодня"
Военный эксперт Олег Жданов сомневается, что существует реальная угроза войны между Западом и Россией. Он считает, что обе стороны просто пугают друг друга.
Об этом он заявил в интервью "Сегодня".
"Такая война не начнется никогда. Сегодня обе стороны пугают друг друга, но Москва и Вашигтон боятся боевого столкновения. Ведь в случае войны к США присоединятся все страны НАТО, и против них Россия сможет выстоять только при помощи ядерного оружия. Это будет не просто новая мировая война, это будет последняя война на планете", – сказал Жданов.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. The Washington Post приводили в доказательство спутниковые снимки 41-й общевойсковой армии РФ у границы с Украиной, а Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- США и Британия предупредили Россию, что вторжение в Украину будет трагической ошибкой.
- В ЕС также предупредили Киев из-за угрозы РФ.