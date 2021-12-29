Чи буде зустріч із Путіним 10 січня – Байден дав відповідь

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден прямо не відповів, чи планує він зустрічатися із президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня. Як відомо, цього дня мають пройти переговори з питань безпеки двох країн, на яких обговорять ситуацію в Україні
Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він із Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Побачимо". Таким чином, президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.
Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі ці переговори про безпеку.
Переговори Захід – Росія
- Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією розпочнуться після Нового року. 10 січня офіційні особи США та Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі буде обговорено побоювання стосовно зростання напруженості навколо України.
- 12 січня заплановано переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.
- Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкти договору зі США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав – членів Організації Північноатлантичного договору.
- Росія вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військової співпраці. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами.
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