Чи буде зустріч із Путіним 10 січня – Байден дав відповідь

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден прямо не відповів, чи планує він зустрічатися із президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня. Як відомо, цього дня мають пройти переговори з питань безпеки двох країн, на яких обговорять ситуацію в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він із Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Побачимо". Таким чином, президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі ці переговори про безпеку.

Переговори Захід – Росія

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією розпочнуться після Нового року. 10 січня офіційні особи США та Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі буде обговорено побоювання стосовно зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановано переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкти договору зі США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав – членів Організації Північноатлантичного договору.

Росія вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військової співпраці. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.

У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами.

Також читайте наш матеріал: Усі готові до діалогу щодо НАТО. Які вимоги Путіна і що підготували у відповідь США.