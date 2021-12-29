Будет ли встреча с Путиным 10 января – Байден дал ответ

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден прямо не ответил, планирует ли он встречаться с президентом России Владимиром Путиным 10 января. Как известно, в этот день должны пройти переговоры по вопросам безопасности двух стран, на которых обсудят ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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Отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным 10 января, Байден отметил: "Посмотрим". Таким образом президент США не раскрыл карты о планах дальнейших коммуникаций с Кремлем.

Издание также уточняет, что Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, имел ли в виду Байден в своем комментарии именно эти переговоры о безопасности.

Переговоры Запад – Россия

Как известно, масштабные переговоры Запада с Россией начнутся после Нового года. 10 января официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности. На этой встрече будут обсуждены опасения по поводу роста напряженности вокруг Украины.

12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора.

Россия потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам.

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