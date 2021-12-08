Чи буде новий СРСР – у Кремлі "розкрили всі карти"

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Усі процеси на пострадянському просторі є спробою реінкарнації СРСР. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка сказала, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР. Інтерфакс .

Так він прокоментував слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка раніше заявила, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР.

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"Нуланд чудово розуміється на російській тематиці і в усіх нюансах пострадянського простору. І я переконаний, що пані Нуланд, так само як і ми, і як і інші фахівці, чудово розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", – сказав Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що на просторі колишнього СРСР вже давно є "інтеграційні процеси із різною швидкістю розвитку".

Як приклади Пєсков навів СНД, ЄврАзЕс, Союзну державу Росія-Білорусія. Він наголосив, що жодне з цих об'єднань не є спробою реінкарнації СРСР і не може бути.

"Тому що на просторі колишнього СРСР давно сформувалися, зміцніли та успішно розвиваються незалежні суверенні держави, і на цьому просторі держави ставляться друг до одної, виходячи із взаємної поваги, взаємної довіри та невтручання у внутрішні справи друг одної", – зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін розповідав про розвал СРСР , Біловезькі угоди і чому так все вийшло. не так.

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Хто страждає на Союз

Геттемюллер вважає, що Путін ніяк не може заспокоїтися через розпад СРСР та намагається повернути Україну у сферу впливу РФ. Вона зазначила, що для США та НАТО Україна є незалежною країною і вони збираються її захищати.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував парламентаріям проаналізувати, чому 30 років тому розпався Радянський Союз. Для вивчення цього питання він виділив цілий грудень.