Будет ли новый СССР – в Кремле "раскрыли все карты"

У РФ нет целей возрождать СССР / Фото: Коллаж: Сегодня

Все процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой реинкарнации СССР. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что президент РФ Владимир Путин пытается возродить СССР, передает Интерфакс.

Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая ранее заявила, что президент РФ Владимир Путин пытается возродить СССР.

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"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют "интеграционные процессы с разной скоростью развития".

В качестве примеров Песков привел СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия. Он подчеркнул, что ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР и не может являться.

"Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга", – отметил представитель Кремля.

Напомним, что Витольд Фокин рассказывал о о развале СССР, Беловежских соглашениях и почему так все вышло. не так.

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