Пытается "отмотать" назад СССР: экс-чиновница НАТО о планах Путина по Украине

На границе с Украиной почти 100-тысячная армия – американский дипломат считает угрозу нападения очень реальной

Путин давно мечтает вернуть территории бывшего СССР. Коллаж "Сегодня"

Угроза вторжения России в Украину очень реальна на фоне скопления войск вблизи украинских границ. Президент РФ Владимир Путин, возможно пытается снова отмотать историю назад и воссоздать СССР.

Такое мнение высказала в интервью DW бывший замгенсека НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер.

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"Это вызывает большое беспокойство. Я как раз прочитала, что 92 тысячи российских военных находятся в состоянии повышенной готовности вдоль украинских границ, и что на Донбассе силы сепаратистов тоже приведены в состояние готовности. Это очень опасно. Независимо от намерений Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к горячему кризису, очень реальна", – говорит она.

Геттемюллер считает, что Путин никак не может успокоится из-за распада СССР и пытается вернуть Украину в сферу влияния РФ. Она отметила, что для США и НАТО Украина – независимая страна и они собираются ее защищать.

"Меня удивляет то, что Путин сейчас переигрывает историю. СССР распался относительно мирно, и бывшие республики стали независимыми государствами. Я не знаю, почему Путин ставит под вопрос это важное решение. Мое впечатление – он пытается перемотать пленку назад. Надеюсь, что это не приведет к насилию", – сказал экс-заместитель генсека НАТО.

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Американский дипломат предположила, что с помощью военного шантажа Путин готовится к встрече с Байденом.

Угроза нападения России