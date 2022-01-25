"Будемо боротися!": 52-річна киянка взялася за карабін, щоб відбивати атаку Росії – фото

Жінка розповіла, що ніколи в житті не полювала / Фото: Колаж: Сьогодні
The Times опублікувала фото громадянки України з карабіном Z15 напереваги, яка готується на своїй київській кухні відбивати російську загрозу.
Мар'яна Жагло виявилася простою українською жінкою із сил тероборони України, а зброя – британською.
"Ми боротимемося"
Як зазначає видання, Мар'яна Жагло купила "власну мисливську рушницю".
"Я не хочу (як мати), щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці загрози перейшли до них. Краще я цим займуся зараз", – сказала 52-річна маркетолог.
За словами жінки, вона ніколи в житті не полювала:
"Я купила цей карабін після того, як почула, як деякі солдати обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо дійде до того, то ми битимемося за Київ, ми боротимемося, щоб захистити наше місто. Я не бачу жодного сенсу в тому, щоб росіяни почали війну", – сказала вона.
Допомога із США
В Україну прибув третій літак зі Сполучених Штатів Америки з партією летального озброєння. Постачання відбуваються в рамках схваленої адміністрацією президента Джо Байдена допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.
Нагадаємо, джерело, близьке до глави держави Володимира Зеленського, заявило, що в Офісі президента вважають, що евакуація американських дипломатів з України виглядає "безглуздо і непослідовно".
"Той факт, що США першими заявили про це – йдеться про добровільний від'їзд і обов'язковий відхід, – вкрай розчаровує, і, відверто кажучи, ці американці у Києві в більшій безпеці, ніж у Лос-Анджелесі... або будь-якому іншому місті в США" , – сказало джерело.
Загроза вторгнення Росії
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ публікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.