"Будем бороться!": 52-летняя киевлянка взялась за карабин, чтобы отражать атаку России – фото

Женщина рассказала, что никогда в жизни не охотилась / Фото: Коллаж: Сегодня
The Times опубликовала фото гражданки Украины с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу.
Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из сил теробороны Украины, а оружие – британским.
"Мы будем сражаться"
Как отмечает издание, Марьяна Жагло купила "собственное охотничье ружье".
"Я не хочу (как мать), чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше я займусь этим сейчас", – сказала 52-летняя маркетолог.
По словам женщины, она никогда в жизни не охотилась:
"Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до того, то мы будем драться за Киев, мы будем сражаться, чтобы защитить наш город. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы русские начали войну", – сказала она.
Помощь из США
В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.
Напомним, источник, близкий к главе государства Владимиру Зеленскому, заявил, что в Офисе президента считают, что эвакуация американских дипломатов из Украины выглядит "нелепо и непоследовательно".
"Тот факт, что США первыми заявили об этом – речь идет о добровольном отъезде и обязательном уходе, – крайне разочаровывает, и, откровенно говоря, эти американцы в Киеве в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе… или любом другом городе в США", – сказал источник.
Угроза вторжения России
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ публиковали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.