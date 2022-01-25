"Будем бороться!": 52-летняя киевлянка взялась за карабин, чтобы отражать атаку России – фото

Женщина рассказала, что никогда в жизни не охотилась / Фото: Коллаж: Сегодня

The Times опубликовала фото гражданки Украины с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу.

Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из сил теробороны Украины, а оружие – британским.

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"Мы будем сражаться"

Как отмечает издание, Марьяна Жагло купила "собственное охотничье ружье".

"Я не хочу (как мать), чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше я займусь этим сейчас", – сказала 52-летняя маркетолог.

Марьяна Жагло, фото – The Times

По словам женщины, она никогда в жизни не охотилась:

"Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до того, то мы будем драться за Киев, мы будем сражаться, чтобы защитить наш город. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы русские начали войну", – сказала она.

Помощь из США

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

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Напомним, источник, близкий к главе государства Владимиру Зеленскому, заявил, что в Офисе президента считают, что эвакуация американских дипломатов из Украины выглядит "нелепо и непоследовательно".

"Тот факт, что США первыми заявили об этом – речь идет о добровольном отъезде и обязательном уходе, – крайне разочаровывает, и, откровенно говоря, эти американцы в Киеве в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе… или любом другом городе в США", – сказал источник.

Угроза вторжения России