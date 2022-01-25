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"У Києві безпечніше, ніж у Лос-Анджелесі": ЗМІ дізналися про реакцію ОПУ на евакуацію США

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 січня, 16:07
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Україна вважає, що рішення США щодо евакуації дипломатів було передчасним
Україна вважає, що евакуація була передчасною
Україна вважає, що евакуація була передчасною / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента вважають, що евакуація американських дипломатів з України виглядає безглуздо та непослідовно. Про це сказало джерело, близьке до глави держави Володимира Зеленського, пише видання. Buzzfeednews.

"Той факт, що США першими заявили про це – йдеться про добровільний від'їзд і обов'язковий відхід – вкрай розчаровує, і, відверто кажучи, ці американці у Києві в більшій безпеці, ніж у Лос-Анджелесі... або будь-якому іншому місті в США", – сказало джерело.

США втекли першими

За інформацією джерела, зовсім не логічно, що Штати розповідають Україні, яким шляхом вона має йти, а щойно справа торкнулася чогось серйозного – вони одразу "умили руки".

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"З одного боку, Вашингтон розповідає Україні, як нам слід демократизуватися. Ми стоїмо з вами. Це ваше право вирішити приєднатися до Заходу. Ми будемо разом із вами проти російської агресії, а коли Росія "піднімає температуру", вони йдуть першими", – сказав він.

Також він нагадав, що МЗС України прийняло до відома рішення США, але вважає, що воно було передчасним.

Інший український урядовець повідомив BuzzFeed News, що дії США можуть викликати замішання в Україні і можуть змусити декого тут замислитися про те, чи не приховує їхній уряд інформацію від них, чи не применшує російську загрозу.

Ситуація із дипломатами в Україні

  • Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян із нашої країни. На даний момент така потреба вивчається.
  • 25 січня стало відомо про те, що Канада з Нідерландами закликали сім'ї дипломатів залишити країну. Таким чином, уже всі англо-саксонські країни світу дружно заявили про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей.

Політичні експерти розповіли, чому США відкликають своїх дипломатів з України і наскільки серйозною є ситуація на тлі загрози вторгнення РФ до нашої країни.

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