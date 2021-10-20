Бойкоти та відкликання міністрів з ефіру – у Савіка Шустера заявили про тиск Банкової після скандалу на "Суспільному"

Дар'я Тарасова: "Співробітники Офісу президента, які намагаються захистити президента від критики, роблять йому ведмежу послугу". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні спалахнув скандал в медіапросторі. Ведуча токшоу "Зворотний відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA: Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента в тиску на програму і контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". На Банковій спростували звинувачення, зазначивши, що депутати можуть самі вирішувати, на які ефіри їм ходити, а влада дотримується права громадян на свободу слова. Однак, як виявилося, претензії до "слуг" є і у інших журналістів.

Політики нові, методи старі

Як розповіла "Сьогодні" шеф-редактор токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Дар'я Тарасова, редакція програми часто стикається з тиском на свободу слова.

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"Це було при попередніх владах, триває і при нинішній. І за часів президентства Януковича, і при Порошенку влада завжди намагалася нав'язати нам зручних для себе опонентів і делегувати в ефір не тих, кого ми хотіли б запросити, а тих, кого вона вважала за потрібне. Незважаючи на те, що зараз в Україні при владі нове покоління політиків, методи взаємодії з медіа залишаються старими", – каже нам Тарасова.

Дар'я Тарасова: "Влада завжди намагалася нав'язати нам зручних для себе опонентів" / Фото: Facebook

Міністра відкликали просто з прямого ефіру

Шеф-редактор "Свободи слова Савіка Шустера" згадала, як в травні 2020 року в ефірі програми обговорювали енергетичну незалежність.

"Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, якого запросили на включення через Skype, вирішив, що він має право вносити корективи в сценарій нашого ефіру і не дотримуватися того, про що домовився з нами напередодні. Він спробував прорватися до студії. Це була чистої води провокація, брехня і особистий піар. Олександр Дубінський оббрехав нас, вийшов в YouTube зі своїм стрімом, але незважаючи на це партія стала на його сторону. А Офіс президента відкликав просто з прямого ефіру міністра енергетики", – розповідає Дар'я.

Бойкот "слуг народу"

За її словами, другий схожий випадок стався на початку жовтня того ж року, коли депутати партії "Слуга народу" бойкотували ефір програми.

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"Під приводом зборів у Трускавці вони відмовили навіть включитися в прямий ефір, або надати для дискусії помічників міністрів. Наш кореспондент, перебуваючи в Трускавці, від депутатів "Слуги народу" дізнався, що ініціатива бойкоту виходила безпосередньо від Михайла Подоляка з Офісу президента. Про це ми публічно заявили в прямому ефірі", – каже Тарасова.

Дар'я Тарасова: "Депутати "Слуги народу" бойкотували ефір програми" / Фото: Facebook

Ткаченко викинув програму з ефіру

Також журналістка зазначила, що нинішній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко 2015 року, будучи генеральним директором телеканалу "1+1", за наказом олігарха Ігоря Коломойського викинув програму Савіка Шустера з ефіру за 2 хвилини до початку трансляції.

"Сьогодні ця людина відповідає за інформаційну політику в країні", – підкреслила Тарасова.

Рух в напрямку РФ і Білорусі

Вона додала, що сьогодні, замість діалогу з суспільством в ході дискусії на суспільно-політичних програмах, в бій кидають проплачених блогерів, публікують пости в Facebook і Telegram-каналах.

"Нинішня влада не приймає критику, навіть конструктивну. Співробітники Офісу президента, які намагаються захистити президента від критики, насправді роблять йому ведмежу послугу. Влада поза критикою неминуче стає диктатурою. Спроби влади впливати на зміст суспільно-політичних програм – і наших, і "Суспільного" і будь-яких інших – свідчать про те, що ми рухаємося в напрямку Росії та Білорусі. Чи можливі такі прецеденти в країні, яка проголосила пріоритет європейських цінностей? Чи прийме Євросоюз до своєї спільноти державу, де є такі тенденції? Думаю, відповідь очевидна", – підсумувала Тарасова.

Дар'я Тарасова: "Нинішня влада не приймає критику, навіть конструктивну" / Фото: Facebook

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Раніше сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому була суть конфлікту з "Суспільним мовлення" і чого боїться Банкова.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський назвав весь скандал з журналістами звичайним хайпом і пояснив ситуацію з депутатами, яким нібито заборонили ходити на ефіри.