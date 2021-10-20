Бойкоты и отзывы министров с эфира – у Савика Шустера заявили о давлении Банковой после скандала на "Суспильном"

Дарья Тарасова: "Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, оказывают ему медвежью услугу". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вспыхнул скандал в медиапространстве. Ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" телеканала "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроле выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа". На Банковой опровергли обвинения, отметив, что депутаты могут сами решать, на какие эфиры им ходить, а власть придерживается права граждан на свободу слова. Однако, как оказалось, претензии к "слугам" есть и у других журналистов.

Политики новые, методы старые

Как рассказала "Сегодня" шеф-редактор ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Дарья Тарасова, редакция программы часто сталкивается с давлением на свободу слова.

Реклама

"Это было при предыдущих властях, продолжается и при нынешней. И во времена президентства Януковича, и при Порошенко власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого мы хотели бы пригласить, а тех, кого она считала нужным. Несмотря на то, что сейчас в Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми", – говорит нам Тарасова.

Дарья Тарасова: "Власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов" / Фото: Facebook

Министра отозвали прямо с прямого эфира

Шеф-редактор "Свободы слова Савика Шустера" вспомнила, как в мае 2020 года в эфире программы обсуждали энергетическую независимость.

"Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого пригласили на включение по скайпу, решил, что он вправе вносить коррективы в сценарий нашего эфира и не придерживаться того, о чем договорился с нами накануне. Он попытался прорваться в студию. Это была чистой воды провокация, вранье и личный пиар. Александр Дубинский оболгал нас, вышел в YouTube со своим стримом, но несмотря на это партия встала на его сторону. А Офис президента отозвал прямо с прямого эфира министра энергетики", – рассказывает Дарья.

Бойкот "слуг народа"

По ее словам, второй похожий случай произошел в начале октября того же года, когда депутаты партии "Слуга народа" бойкотировали эфир программы.

Реклама

"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента. Об этом мы публично заявили в прямом эфире", – говорит Тарасова.

Дарья Тарасова: "Депутаты "Слуги Народа" бойкотировали эфир программы" / Фото: Facebook

Ткаченко выкинул программу из эфира

Также журналистка отметила, что нынешний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2015 году, будучи генеральным директором телеканала "1+1", по приказу олигарха Игоря Коломойского выкинул программу Савика Шустера из эфира за 2 минуты до начала трансляции.

"Сегодня этот человек отвечает за информационную политику в стране", – подчеркнула Тарасова.

Движение в направлении РФ и Беларуси

Она добавил, что сегодня, вместо диалога с обществом в ходе дискуссии на общественно-политических программах, в бой бросают проплаченных блогеров, публикуют посты в Facebook и Telegram-каналах.

"Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой. Попытки власти влиять на содержание общественно-политических программ – и наших, и "Суспильного" и любых других – свидетельствуют о том, что мы движемся в направлении России и Беларуси. Возможны ли такие прецеденты в стране, которая провозгласила приоритет европейских ценностей? Примет ли Евросоюз в свое сообщество государство, где существуют такие тенденции? Думаю, ответ очевиден", – подытожила Тарасова.

Дарья Тарасова: "Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную" / Фото: Facebook

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, в чем была суть конфликта с "Суспільним мовленням" и чего боится Банковая.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал весь скандал с журналистами обычным хайпом и объяснил ситуацию с депутатами, которым якобы запретили ходить на эфиры.