Без України не обійшлося. Данілов розкрив глобальний план Путіна

Олексій Данілов (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що президент РФ Володимир Путін має глобальний план з реконструкції радянської імперії, а без участі України жодної імперії не відбудеться.

Про це він сказала в інтерв'ю Українській правді.

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"Що ми бачимо на сьогоднішні день? Те, що стосується політичної дестабілізації саме за рахунок сил, афільованих з Російською Федерацією, після закриття телеканалів, після певних наших превентивних процедур, зробити їм це складно", – вважає Данілов.

За його словами, у РФ залишається енергетичний напрямок.

"Те, що відбувається з енергетикою в світі, це не тільки в нашій країні. Це досить багатогранна така проблема. Чому? Тому що тут і COVID, тут і Китай, тут і Тайвань, тут і Індія, тут дуже багато процесів", – вважає голова РНБО.

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Крім того, Данілов вважає, що господар Кремля хоче знищити Україну як державу. Він нагадав, що Росія окупувала Крим, а згодом окупувала частину Донецької, Луганської областей для того, щоб Україна відвернула увагу від півострова.

"Давайте починати з самого початку. Який план у Путіна? Він доволі простий, ми про це публічно кажемо – це знищення нас як держави", – заявив Данілов.

Мінські угоди, які були підписані, як вважає політик, під дулом автомата, не можуть бути застосовані саме в тому вигляді, в якому вони є.

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"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація в нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він буде мати можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили перед собою", – заявив він.

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