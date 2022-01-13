Без Украины не обошлось. Данилов раскрыл глобальный план Путина

Алексей Данилов (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть глобальный план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не будет.

Об этом он сказала в интервью Украинской правде.

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"Что мы видим на сегодняшний день? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией, после закрытия телеканалов, после определенных наших превентивных процедур, сделать им это сложно", – считает Данилов.

По его словам, у РФ остается энергетическое направление.

"То, что происходит с энергетикой в мире, это не только в нашей стране. Это довольно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, тут и Китай, здесь и Тайвань, тут и Индия, здесь очень много процессов", – считает глава СНБО.

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Кроме того, Данилов считает, что хозяин Кремля хочет уничтожить Украину как государство. Он напомнил, что Россия оккупировала Крым, а затем оккупировала часть Донецкой, Луганской областей для того, чтобы Украина отвлекла внимание от полуострова.

"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства",- заявил Данилов.

Минские соглашения, которые были подписаны, как считает политик, под дулом автомата, не могут быть применены именно в том виде, в котором они есть.

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"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, потом он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять те задачи, которые они поставили перед собой", – заявил он.

Угроза вторжения РФ в Украину