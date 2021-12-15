Без Путіна: про що домовилися лідери "нормандського формату"

Ситуацію на Донбасі обговорили без головного винуватця / Колаж "Сьогоді"

У Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна. Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та вперше задіяним у цьому процесі новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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Переговори

Повідомляється, що Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі. Вони закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього у "нормандському форматі".

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – заявив Зеленський лідерам європейських країн.

Сторони домовилися продовжувати активну роботу у "нормандському форматі", щоб забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами на саміті у Парижі 9 грудня 2019 року. Це стабілізація ситуації у зоні конфлікту, забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення осіб, що утримуються, та відкриття двох нових пунктів пропуску.

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Ситуація