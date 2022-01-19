Без паніки! Не треба бігти за гречкою та сірниками. Президент Зеленський виступив із екстреним відеозверненням до народу України

Президент Володимир Зеленський заспокоїв українців щодо війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців стосовно можливої війни з Росією. Він закликав не вірити емоційним заявам та панічним повідомленням.

"Нам притаманні риси, які водночас є нашими і сильними сторонами, і слабкими місцями. Це сміливість та рішучість. Нам достатньо секунди, щоб без сумніву і вагань зробити героїчний вчинок. Але іноді ми так само швидко, без сумніву і на емоціях, можемо робити дурниці. За секунду дійти категоричного висновку, вірити чуткам, а не офіційним джерелам. Не відчувати, коли грають нашими емоціями, не розуміти, коли маніпулюють нашими думками. А головне — не пам'ятати, як уже наступали на ці ж граблі багато разів та багато років", – сказав він.

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За словами Зеленського, жодної новизни у повідомленнях про можливий напад немає – це реальність останніх років.

"Нині інформаційний простір повний схожими повідомленнями — про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра, у будь-який момент, це вже точно, і воно відрізняється від того "точно", яке було місяць тому, і "точно" минулого року. А ще — ми начебто не готові, але начебто нас не залишать самих. Усю цю риторику в офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ, у чутках біля під'їзду поєднує одне логічне питання: а в чому власне новина? Хіба це не реальність уже вісім років? Хіба вторгнення розпочалося не у 2014 році? Хіба загроза війни виникла тільки зараз? Ці ризики є вже не один день, і вони не стали більшими. Більше став ажіотаж довкола них. Зараз активно нападають не на вашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне почуття тривоги, а також на емоції інвесторів, щоб послабити Україну, примусити до поступок, створити таке тло, щоб наше "Ні" звучало слабше", – сказав Зеленський.

За словами глави держави, найгірше буде, якщо за вісім років війни українці все ще піддаватимуться паніці — зніматимуть гроші, скидатимуть друзям фейки в месенджерах тощо. Він закликав усіх, особливо людей похилого віку, заспокоїтися і "не бігти за гречкою та сірниками".

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Також він закликав ЗМІ не гнатися за хайпом і не допомагати ворогові повідомленнями, що ось-ось буде війна, а західних партнерів бути дієвими і назвати конкретні заходи та санкції проти агресора.

"Україна не хоче війни, але вона має бути завжди готова до неї. Україна постійно посилює оборонні можливості. У нас сильна та смілива армія. Кожен ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі та поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь", – запевнив президент.

Він зазначив, що Україна розраховує насамперед сама на себе, хоч має і підтримку західних партнерів, і дав пораду звичайним українцям.

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Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, нашій Україні. На все реагувати мудро, не емоційно, головою, а не серцем. Не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і йде за планом", – сказав Зеленський.

Президент розповів про найближчі мирні плани України: святкування Дня соборності України 22 січня, відкриття Запорізького мосту, будівництво найбільшої траси в Україні від Ужгорода до Луганська, вакцинація переважної більшості населення тощо.

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