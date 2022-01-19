Без паники! Не нужно бежать за гречкой и спичками. Президент Зеленский выступил с экстренным видеообращением к народу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу возможной войны с Россией. Он заявил, что риторика о скором нападении на Украину не соответствует действительности.

"Сейчас информационное пространство полно похожими сообщениями — о войне с Россией, о том, что "вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, это уже точно, и оно отличается от того "точно", которое было месяц назад, и "точно" в прошлом году. А еще — мы вроде бы не готовы, но вроде бы нас не оставят самих.

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Всю эту риторику объединяет один логический вопрос: а в чем собственно новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Эти риски существуют не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. Сейчас нападают не на вашу землю, а на ваши нервы", — сказал он.

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