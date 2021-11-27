Без мечів та вина. Аваков опублікував нове фото із колегою

Аваков показав фото із Разумковим. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував нове фото із колегою – екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. На знімку вони тиснуть один одному руки у студії ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Без мечів, партій, вина та держперевороту", – йдеться у підписі до фото в Instagram.

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Аваков та Разумков. Фото: Instagram/arsenik78

На що натякає Аваков?

Під час пресмарафону Зеленський заявив, що деякі люди з України та Росії обговорювали здійснення держперевороту в Україні за участю Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а й звукова, де представники України скажімо так із представниками Росії скажімо так обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні", – сказав він.

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Засновник та акціонер "СКМ" Рінат Ахметов назвав брехнею заяву президента Володимира Зеленського про втягування його в нібито плани щодо державного перевороту. Він чітко озвучив свою позицію щодо України.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", – сказав він.

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