Байден зателефонував європейським лідерам перед розмовою з Путіним: що обговорили

Європейські лідери поспілкувалися із Байденом. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент США Джо Байден напередодні переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним зателефонував лідерам Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини, щоб обговорити агресивну поведінку Росії щодо України. Борис Джонсон, Маріо Драгі, Еммануель Макрон та Ангела Меркель розділили занепокоєння нарощуванням військ РФ поблизу українського кордону та дедалі жорсткішою риторикою Росії.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Політики закликали Росію знизити напруженість і погодилися з тим, що дипломатія, особливо в рамках "нормандського формату", є єдиним шляхом урегулювання конфлікту на Донбасі через виконання Мінських угод.
У розмовах з Байденом усі сторони підкреслили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Крім того, президент США та європейські лідери домовилися про тісний зв'язок команд. Зокрема, через консультації з союзниками з НАТО та партнерами з ЄС.
В очікуванні переговорів Байдена та Путіна
- Як уже відомо, президенти США та Росії проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
- Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен налякав Росію наслідками за вторгнення до України. Він напередодні роз'яснив Лаврову, що є набагато найкращий спосіб врегулювати конфлікт – за допомогою дипломатії, зокрема шляхом виконання Мінських угод.
- А ось експерти вважають, що Путін і Байден можуть укласти велику угоду щодо України. Докладніше про це читайте у нашій статті.