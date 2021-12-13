Автономія Донбасу чи повна федералізація: який план готують для Зеленського

За інформацією ЗМІ, США можуть "тиснути" на Україну в питаннях Донбасу / Колаж "Сьогодні"

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію. Це повідомлення вперше оприлюднили у Associated Press. Журналісти у своєму матеріалі посилаються на анонімні джерела в американському Держдепі та слова колишнього представника дипкорпусу. Але радник голови Офісу президента України Олексій Арестович назвав інформацію "вкиданням". Що про це кажуть дипломати?

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Кроки назустріч агресору

Експосол США в Україні Стівен Пайфер стверджує, що "поступки", на які Америка, ймовірно, збирається навести українську сторону, можуть включати контроль окупантів над сферою охорони здоров'я, поліцією та школами на Донбасі. Але додає, що ці кроки не повинні робитися на шкоду Україні.

"Я не бачу, щоб Вашингтон підштовхував українців до кроків, які поставили б під загрозу їхній суверенітет чи здатність уряду приймати рішення", – каже Пайфер.

Але вітчизняні експерти-міжнародники заперечують будь-які сценарії "піддавків". Дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України Юрій Костенко у коментарі спеціально для сайту "Сьогодні" каже, що часткова автономія – це абсолютно непродуктивний шлях. Насамперед тому, що Росія не є цивілізованою державою і протягом своєї історії вона демонструвала всім країнам зневагу до своїх зобов'язань, які вона давала.

"Це реальна федералізація. Тим більше, кому будуть передані ці повноваження? Якій владі? Яка обиратиметься не за нормами міжнародного права, а під контролем російських збройних сил. Тобто це буде влада не представницька, народна, а влада, яка представляє інтереси Росії в Україні. З юридичного погляду це виглядає як повний юридичний абсурд, з якого хочуть починати вирішувати проблеми російської агресії на території нашої держави", – обурюється Костенко.

Костенко: "Це буде влада, яка представлятиме інтереси Росії в Україні" / Фото:obozrevatel.com

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Питання безпеки – понад усе

Обидві країни зобов'язані дотримуватися угод, які були підписані в лютому 2015 року, а третя сторона не повинна їх руйнувати. Про це сказав військовий дипломат Петро Гаращук у коментарі нашому журналісту.

"Найголовніший пункт – це перший пункт про припинення вогню. Чому це не виконується з російської сторони, зі сторін сепаратистів, мені досі невідомо. Але наша дипломатія має бути наступальною. І це неприємно, що Сполучені Штати спонукають керівництво України йти на поступки". Але я не думаю, що США заявлять про якусь незрозумілу автономію. Тоді ми не можемо бути нормальною країною як суб'єкт міжнародного права", – наполягає експерт.

Гаращук: "Наша дипломатія має бути наступальною" / Фото: apostrophe.ua

Впливати треба не на нас, а на Росію

У минулому в.о. міністра закордонних справ України Володимир Хандогій вважає, що першими вживати заходів щодо врегулювання ситуації на сході повинні не ми, а Російська Федерація. Адже саме РФ вимагає виконання ключових пунктів домовленостей.

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"Все, що стосується політичних положень, зафіксованих у Мінських угодах, ми можемо обговорювати лише після того, як будуть виконані перші три безпекові пункти: припинення вогню, відведення військ, дотримання тиші. Коли це буде зроблено, ми отримаємо гарантії, що буде відновлено контроль "України над кордоном. Тільки тоді можна говорити і про медицину, і про школи, і про вибори", – сказав колишній дипломат ексклюзивно сайту "Сьогодні".

Володимир Хандогій наплягає на виконанні пунктів щодо безпеки / Фото: interfax.com

Спроби тиску на Україну безглузді

На інформацію через океан вже відреагували на Банковій. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі LIGA.net сказав, що влада не вважає, що є передумови для надання особливих прав для ОРДЛО, скільки б Вашингтон не чинив тиску.

"Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть попри те, що це обіцялося неодноразово? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі – те, що називається on the ground", – сказав Подоляк.

Американські сенатори підтримають наші умови

США навіть не розглядають варіант виконання Україною Мінських угод у російському трактуванні. У цьому запевняє народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Чернєв. Під час візиту з парламентською делегацією до американської столиці політик поспілкувався з сенаторами від різних політсил. Про підсумки розмови написав на своїй сторінці у Facebook:

"Американські сенатори підтримали українську позицію щодо необхідності стримування Росії та зміцнення обороноздатності України та погодилися з важливістю посилення оборонного потенціалу України системами ППО та ПРО, а також розвитку українського флоту".

Інформація анонімна

Політичні експерти у розмові з журналістом "Сьогодні" сумніваються у справжності повідомлень від Держдепу. Заступник директора українського центру "Нова Європа" Сергій Солодкий каже, що інакше таке повідомлення мало б з'явитися на офіційних ресурсах.

"Якщо ця інформація публікується як витік, для цього є кілька пояснень. Можливо, джерело, що її розповсюдило, тестує, як сприймуть, як зреагують. Інше пояснення: стороні, яка це поширює, частково соромно її поширювати, це може не зовсім відповідати етиці міжнародних відносин, правилам невтручання у справи інших держав, особливо партнерських", – пояснює політолог.

Його підтримує і політолог-міжнародник Антон Кучухіде. Відповідаючи на запитання нашого видання, каже, що такі повідомлення робляться з метою політичної вигоди.

"Такі "качки" народжуються лише виходячи з інтересів політичної опозиції всередині країни (йдеться про США. – Ред.), яка насправді дуже сильно підігрує інтересам РФ. Тому опозиціонерам треба бути акуратними, коли вони в ці ігри грають, щоб не підігравати російській пропаганді", – підсумував експерт.

Експерти не виключають, що інформація про тиск США може виявитися "качкою" / Фото: ukranews.com

Тим не менш, владі варто брати до уваги будь-які сигнали. Враховуючи те, що українське питання стало лейтмотивом переговорів Володимира Путіна та Джозефа Байдена 7 грудня.

Які ще умови можуть покладатися на плечі нашої держави, читайте у матеріалі "Сьогодні" " Переговори Байдена з Путіним та Зеленським: що вимагатимуть від України".