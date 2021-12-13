Автономия Донбасса или полная федерализация: какой план готовят для Зеленского

По информации СМИ США могут "давить" на Украину в вопросах Донбасса / Коллаж "Сегодня"

В СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Якобы таким образом удастся "успокоить" Россию. Это сообщение впервые обнародовали в Associated Press. Журналисты в своем материале ссылаются на анонимные источники в американском Госдепе и слова бывшего представителя дипкорпуса. Но советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал информацию "вбросом". Что об этом говорят дипломаты?

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Шаги навстречу агрессору

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер утверждает, что "уступки", на которые Америка вероятно собирается навести украинскую сторону, могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами на Донбассе. Но добавляет, что эти шаги не должны делаться в ущерб Украине.

"Я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность правительства принимать решения", – говорит Пайфер.

Но отечественные эксперты-международники отрицают любые сценарии "поддавков". Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Костенко в комментарии специально для сайта "Сегодня" говорит, что частичная автономия – это абсолютно непродуктивный путь. В первую очередь потому, что Россия не является цивилизованным государством и на протяжении своей истории она демонстрировала всем странам пренебрежение своими обязательствами, которые она давала.

"Это реальная федерализация. Тем более, кому будут переданы эти полномочия? Какой власти? Которая будет избираться не по нормам международного права, а под контролем российских вооруженных сил. То есть это будет власть не представительная, народная, а власть, представляющая интересы России в Украине. С юридической точки зрения, это выглядит как полный юридический абсурд, с которого хотят начинать решать проблемы российской агрессии на территории нашего государства", – возмущается Костенко.

Костенко: "Это будет власть, представляющая интересы России в Украине" / Фото:obozrevatel.com

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Вопрос безопасности – превыше всего

Обе страны обязаны соблюдать соглашения, которые были подписаны в феврале 2015-го года, а третья сторона не должна их рушить. Об этом он сказал военный дипломат Петр Гаращук в комментарии нашему журналисту.

"Самый главный пункт – это первый пункт о прекращении огня. Почему это не выполняется с российской стороны, со сторон сепаратистов, мне до сих пор неизвестно. Но наша дипломатия должна быть наступательной. И это неприятно, что Соединенные Штаты побуждают руководство Украины идти на уступки. Но я не думаю, что США заявят о какой-то непонятной автономии. Тогда мы не можем являться нормальной страной как субъект международного права", – настаивает эксперт.

Гаращук: "Наша дипломатия должна быть наступательной" / Фото: apostrophe.ua

Влиять нужно не на нас, а на Россию

В прошлом и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий считает, что первыми предпринимать действия по урегулированию ситуации на востоке должны не мы, а Российская Федерация. Ведь именно от РФ требуется выполнения ключевых пунктов договоренностей.

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"Все, что касается политических положений, зафиксированных в Минских соглашениях, мы можем обсуждать только после того, как будут выполнены первые три безопасностных пункта: прекращение огня, отвод войск, соблюдение тишины. Когда это будет сделано, мы получим гарантии, что будет восстановлен контроль Украины над границей. Только тогда можно говорить и о медицине, и о школах, и о выборах", – сказал бывший дипломат эксклюзивно сайту "Сегодня".

Владимир Хандогий настаивает на выполнении положений пунктов по безопасности / Фото: interfax.com

Попытки давления на Украину бессмысленны

На информацию из-за океана уже отреагировали на Банковой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net сказал, что власть не считает, что есть предпосылки для предоставления особых прав для ОРДЛО, сколько бы Вашингтон не оказывал давления.

"Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground", – сказал Подоляк.

Американские сенаторы поддержат наши условия

США даже не рассматривают вариант выполнения Украиной Минских соглашений в российской трактовке. В этом уверяет народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Чернев. Во время визита с парламентской делигацией в американскую столицу политик пообщался с сенаторами от разных политсил. Об итогах беседы написал на своей странице в Facebook:

"Американские сенаторы поддержали украинскую позицию о необходимости сдерживания России и укрепления обороноспособности Украины и согласились с важностью усиления оборонного потенциала Украины системами ПВО и ПРО, а также развития украинского флота".

Информация анонимна

Политические эксперты в беседе с журналистом "Сегодня" сомневаются в подлинности сообщений от Госдепа. Замдиректора украинского центра "Новая Европа" Сергей Солодкий говорит, что в противном случае такое сообщение должно было бы появится на официальных ресурсах.

"Если эта информация публикуется как утечка, для этого есть несколько пояснений. Возможно, распространивший ее источник тестирует, как воспримут, как среагируют. Другое объяснение: стороне, которая это распространяет, частично стыдно ее распространять, это может не совсем соответствовать этике международных отношений, правилам невмешательства в дела других государств, особенно партнерских", – объясняет политолог.

Его поддерживает и политолог-международник Антон Кучухидзе. Отвечая на вопрос нашего издания, говорит, что подобные сообщения делаются с целью политической выгоды.

"Такие "утки" рождаются только исходя из интересов политической оппозиции внутри страны (речь идет о США – Ред.), которая на самом деле очень сильно подыгрывают интересам РФ. Поэтому оппозиционерам надо быть аккуратными, когда они в эти игры играют, чтобы не подыгрывать российской пропаганде", – подытожил эксперт.

Эксперты не исключают, что информация о давлении США может оказаться "уткой" / Фото: ukranews.com

Тем не менее, власти стоит брать во внимание любые сигналы. Учитывая то, что украинский вопрос стал лейтмотивом переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря.

Какие еще условия могут возлагаться на плечи нашего государства, читайте в материале "Сегодня" "Переговоры Байдена с Путиным и Зеленским: что потребуют от Украины".