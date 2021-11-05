Аваков зустрінеться з Порошенком: де і коли

Ліворуч Петро Порошенко, праворуч – Арсен Аваков. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після вчорашнього великого інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" знову йде в люди. Сьогодні він візьме участь у токшоу "Свобода слова Савіка Шустера". Також гостем стане і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Що буде у Шустера?

У прямому ефірі 5 листопада обговорять:

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Використання безпілотника та інформація про стягування військ на кордоні. Чи правильно Україна веде війну з Росією?

Велика приватизація: чи проводить її держава чесно? Чому завод "Більшовик" продали за пів ціни та із судовими справами?

Що відбувається на сході України? Чи чекати на військове загострення? Як нинішня Україна протистоїть російській агресії? НАТО чи не НАТО? Приватизація "Більшовика": велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?

Дивіться сьогоднішню програму "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" о 21:00:

А що ж Аваков та Порошенко?

Зазначимо, 4 листопада у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр розкритикував і президента Володимира Зеленського, і п'ятого президента України Петра Порошенка.

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За його словами, останній дуже хотів контролювати роботу правоохоронних органів і навіть спеціально влаштовував різні провокації, щоб взяти під контроль МВС. Після приходу до влади Володимира Зеленського у них відбулася розмова, під час якої Аваков попросив нового президента дозволити йому працювати "у комфортних відносинах, щоб я міг бачити, реалізовувати стратегії".

Колишній міністр сказав, що до нього неодноразово звертався президент Зеленський з різних питань, запитуючи у нього думку, і отримував негативну відповідь.

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"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити – "ні", і це не всім подобається", – сказав Аваков.

Велике інтерв'ю