Аваков спародіював новорічного ведмедя — фото

Аваков показав новорічну іграшку / Колаж "Сьогодні"

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав своє новорічне придбання, з яким фотографувався в Італії, а потім привіз до України.

Іграшкою політик похвалився на своїй сторінці в Instagram.

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Ексміністр та ведмедик

"У Флоренції проводили невелику фотосесію з українським ведмедиком #teddy, створеним руками київського чудового Майстра та красуні — Олени Бухарьової. Намагався суворим поглядом бути схожим на ведмедика. Десятки ведмедиків авторства Олени розкупили поціновувачі по всьому світу. Одного репатріюємо на батьківщину – в Україну. Гарного вам передноворічного настрою!! ", – написав Аваков у соцмережі.

Фото від Авакова