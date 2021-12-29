Аваков спародировал новогоднего медведя — фото

Аваков показал новогоднюю игрушку / Коллаж "Сегодня"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков показал свое новогоднее приобретение, с которым он фотографировался в Италии, а потом привез в Украину.

Игрушкой политик похвастал на своей странице в Instagram.

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Экс-министр и мишка

"Во Флоренции проводили небольшую фотосессию с украинским мишкой #teddy, созданого руками киевского чудесного Мастера и красавицы — Елены Бухаревой. Старался суровым взглядом быть похожим на мишку. Десятки мишек, авторства Елены раскупили ценители по всему миру. Одного репатриируем на родину — в Украину. Хорошего вам предновогоднего настроения!!", – написал Аваков в соцсети.

Фото от Авакова