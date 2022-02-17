Атака Станиці – це пряме порушення "Мінська": в Раді жорстко "наїхали" на РФ

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" та голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева заявила, що через обстріл у Станиці Луганській перший пункт Мінських домовленостей було порушено.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Пряме порушення"
"Сьогодні у Станиці Луганській сталися обстріли. Це факт прямого порушення домовленостей, що сталися в Берліні (зустріч радників у "нормандському форматі" – ред.). Очікуємо на термінову реакцію наших партнерів", – сказала вона.
Що сталося
Станом на ранок 17 лютого у Станиці Луганській тривали обстріли. Снаряди потрапили до дитячого садка – дітей евакуювали. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Міністерстві оборони України.
Наголошується, що половина Станиці Луганської залишилася без електрики. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Нагадаємо, в Мережі російські окупанти звинувачували українських військових у тому, що вони начебто обстріляли територію ОРДЛО. У пресслужбі штабу ООС "Сьогодні" повідомили, що це фейкова інформація.
Загроза з боку Росії
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом.
- Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого. Однак у вказаний час прогнозований ракетний удар по Україні не відбувся.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.