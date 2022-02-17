Атака Станицы – это прямое нарушение "Минска": в Раде жестко "наехали" на РФ

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила, что из-за обстрелов в Станице Луганской первый пункт Минских договоренностей был нарушен.
Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Прямое нарушение"
"Сегодня в Станице Луганской произошли обстрелы. Это факт прямого нарушения договоренностей, которые прошли в Берлине (встреча советников в "нормандском формате" – ред.). Ожидаем срочную реакцию наших партнеров", – сказала она.
Что произошло
По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжались обстрелы. Снаряды попали в детский сад – детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что половина Станицы Луганской осталась без электричества. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Напомним, в Сети российские оккупанты обвиняли украинских военных в том, что они якобы обстреляли территорию ОРДЛО. В пресс-службе штаба ООС "Сегодня" сообщили, что это фейковая информация.
Угроза со стороны России
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время.
- Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля. Однако в указанное время прогнозируемый ракетный удар по Украине не состоялся.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.