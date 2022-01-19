Заарештовано все майно Порошенка та його дружини – "фінальне" рішення суду

Суд ухвалив несподіване рішення щодо дружини п'ятого президента / Фото: Колаж: Сьогодні
Печерський районний суд Києва заарештував майно п'ятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду. Крім того, суд заарештував майно дружини лідера "Європейської солідарності".
"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", – сказано в ухвалі суду.
Про те, що заарештовано ще й майно дружини Порошенка, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Під арешт потрапили
- квартири, що належать Порошенку у Вінниці та Києві;
- садиба у Козині;
- земельні ділянки;
- акції Порошенка у низці приватних компаній;
- банківські рахунки.
Крім того, суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон. Це найлегший запобіжний захід з усіх можливих.
"Ми повинні діяти адекватно та ефективно... Ми не святкуємо, тому що я твердо наголошую, що це елементи гібридної війни, щоб залякати українців та знизити нашу здатність до відсічі", – прокоментував Порошенко рішення суду.
Зазначимо, що Державне бюро розслідувань заявило, що суд не накладав арешт на телеканали "Прямий" та "5 канал". Заарештовано частину у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК "НБМ Запоріжжя", бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.
У чому звинувачують Порошенка
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі один мільярд гривень. Вони обґрунтовують такий розмір застави розміром завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи. Проте суд не зміг обрати запобіжний захід для Порошенка, ухвалу рішення у справі перенесли на 19 січня, на 14:00.