Заарештовано все майно Порошенка та його дружини – "фінальне" рішення суду

Суд ухвалив несподіване рішення щодо дружини п'ятого президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Печерський районний суд Києва заарештував майно п'ятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду. Крім того, суд заарештував майно дружини лідера "Європейської солідарності".

"Клопотання прокурора про накладення арешту на майно задовольнити", – сказано в ухвалі суду.

Про те, що заарештовано ще й майно дружини Порошенка, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Під арешт потрапили

квартири, що належать Порошенку у Вінниці та Києві;

садиба у Козині;

земельні ділянки;

акції Порошенка у низці приватних компаній;

банківські рахунки.

Крім того, суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон. Це найлегший запобіжний захід з усіх можливих.

"Ми повинні діяти адекватно та ефективно... Ми не святкуємо, тому що я твердо наголошую, що це елементи гібридної війни, щоб залякати українців та знизити нашу здатність до відсічі", – прокоментував Порошенко рішення суду.

Зазначимо, що Державне бюро розслідувань заявило, що суд не накладав арешт на телеканали "Прямий" та "5 канал". Заарештовано частину у статутному капіталі ТОВ "Автор ТВ" та дочірнього підприємства "ТРК "НБМ Запоріжжя", бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко.

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У чому звинувачують Порошенка

Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва.